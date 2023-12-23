Kredi kartı ile alışveriş yapmaktan hoşlanmayanlar ancak nakit para ihtiyacını karşılamakta da zorluk çekenleri için uygulanan denemeler sosyal medyada paylaşıldı.

Bu işin uzmanları nakit kullanmanın psikolojik boyutuna dikkat çekerek kredi kartı kullanımının tamamen terk edilmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etti. “Fiziksel olarak cüzdandan çıkan banknotları görmek onlardan vazgeçmeyi daha zor hale getiriyor. Fiziksel parayı saymak, israf harcamalarını azaltmak için pek çok kişi tarafından faydalı bulunan bir yöntemdir” denildi.

Zarf Sistemi Nedir?

Dürtüsel olarak oluşan alışveriş eğilimini azaltan bu yeni davranış şekli finansal durumu daha iyi yönetebilmeyi sağlıyor. Öte yandan 6 ay boyunca sadece nakit kullanarak bütçesini karşılamaya çalışan bir yönetimi içeren zarf sistemi dengeyi koruma ve harcama alışkanlıklarını kontrol halinde tutabilmeyi sağlayacak.

Zarf Sistemi Nasıl Uygulanır?

Bu yöntemi kullananlar aynı şeyi söylüyor. Yiyecek, fatura, eğlence gibi farklı kategorilere ayrılan ve her kategori için belirlenmiş miktarda nakit parayı ayrı zarflara konulmasına dayanan bu sistem finansal disiplin sağlayabilmeyi mümkün hale getiriyor. Bu sayede her harcama hem bilinçli hale geliyor hem de iki kez düşünme fırsatı sunuyor.