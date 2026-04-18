Ticaret Bakanlığı, bazı sosyal medya platformlarında bir zincir markette satılan ayakkabılarda domuz derisi kullanıldığı yönündeki iddiaların yayılması üzerine vakit kaybetmeden inceleme ve denetim sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince 17 Nisan'da farklı şubelerde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünün satışına rastlanmamış olup, ilgili ürünün güncel satışta bulunmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Reklam Kurulumuz tarafından daha önce yürütülen incelemeler kapsamında, ürün içeriğinde hayvansal menşeli bileşen bulunmasına rağmen bu hususu tüketicilere açık şekilde bildirmeyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanmış, mevzuata aykırı tanıtım ve ilanlara ilişkin durdurma cezaları verilmiştir"