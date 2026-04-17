İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, savaş sürecinde en kritik başlıklardan biri olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni kararı kamuoyuyla paylaştı.

Arakçi, Lübnan’da sağlanan ateşkes çerçevesinde Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişlerine yeniden tamamen açıldığını açıkladı.

Yaptığı açıklamada Arakçi, “Lübnan’daki ateşkesle eş zamanlı olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı’nın belirlediği koordineli rota kapsamında, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi ateşkes süresi boyunca tamamen serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

İran’ın yaklaşık bir buçuk ayın ardından boğazı yeniden ticari gemilere açmasıyla birlikte petrol piyasasında hızlı bir gerileme yaşandı. Fiyatlar yüzde 10 düşerek varil başına 88 dolara kadar indi.

“ATEŞKES, MÜZAKERELERİN BAŞLANGICI”

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail ile varılan ateşkesi, diplomatik sürecin önünü açan bir adım olarak değerlendirdi. Avn, İsrail güçlerinin güneydeki işgal bölgelerinden çekilmesi, esirlerin iadesi ve sınır sorunlarının çözümünün öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

İsrail ile doğrudan müzakerelerin hassas ve belirleyici bir süreç olduğunu dile getiren Avn, "dünyanın gözünün Lübnan’a" çevrildiğini söyledi.

Devletin önceliğinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi olduğunu aktaran Avn, İsrail ordusunun güneyde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, esirlerin geri alınması ve sınır anlaşmazlıklarının çözülmesinin temel hedefler arasında yer aldığını ifade etti

Ateşkesi, müzakerelerin ilerletilmesi için bir "giriş kapısı" olarak nitelendiren Avn, bu seçeneğin hem ülke içinde hem de uluslararası destek gördüğünü, bu desteğin en somut göstergelerinden birinin ise ABD Başkanı Donald Trump'ın son telefon görüşmesinde Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne verdiği destek olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki savaşı sona erdirmek amacıyla yeni tavizler vermeye hazır olabileceği iddiası dünya gündemine oturdu.Politico’nun üst düzey bir Körfez yetkilisine dayandırdığı haberde, Washington yönetiminin müzakereleri sonuçlandırmak istediği öne sürüldü.

Haberde ismi açıklanmayan Körfez yetkilisinin şu değerlendirmesine yer verildi:

“Bence Trump, daha fazla taviz vermeye hazır. Başkan müzakereler konusunda ciddi ve gerçekten savaşı bitirmek istiyor, ancak İranlılar şu ana kadar itibarını korumak ve Trump'ın savaştan çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri vermeyi reddediyor.”

Trump, sürece ilişkin yaptığı açıklamada anlaşmaya varılma olasılığının “çok yüksek” olduğunu söyledi. ABD Başkanı, iki tarafın nihai bir uzlaşıya yakın olduğunu belirterek, savaşın çok yakında sona ermesi gerektiğini ifade etti. Trump ayrıca sürecin “sorunsuz” ilerlediğini dile getirdi.

Trump açıklamasında, İran’a ilişkin dikkat çeken şu ifadeleri kullandı: “İran güçlü ve zeki bir ülke, sert savaşçıları var, ancak bu savaş, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek için gerekliydi.”

Tasnim News Agency, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin ikinci turunun Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirileceğini iddia etti. Haberde ayrıca, Lübnan’da sağlanan ateşkesin bir sonraki müzakere süreci için pozitif bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade edildi.