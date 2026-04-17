Şampiyonluk hedefi doğrultusunda mali yapısını güçlendirmeyi sürdüren Bursaspor, bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı. Bu kapsamda BursaRay’daki Kültürpark ve Arabayatağı istasyonlarının isim hakları bir yıl süreyle Furpa Marketler Zinciri’ne verildi.

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz ile Furpa Market Zinciri arasında toplam 12.000.000 TL değerinde bir sponsorluk anlaşması imzalanmıştır; bu anlaşma, BursaRay Kültürpark ve Arabayatağı istasyonlarının bir yıllık isim haklarını ve Furpa mağazalarında markalı ürünlerimizin satışını kapsamaktadır.