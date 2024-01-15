Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin galeri katı ziyarete açıldı. Tarihi camiye ibadete gelenler ile kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişleri birbirinden ayrıldı. Tarihi yapıya turistlik amaçla gelen yabancılar giriş ücreti olarak 25 euro ödeyerek içeriye giriyor.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde ibadete gelenler ile tarihî camiyi kültürel amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini birbirinden ayıracak uygulama bugünden itibaren başladı. Caminin galeri katını ziyaret edecekler için bilet satışının yapılacağı gişe III. Ahmet Çeşmesi’nin karşısında konumlandırıldı.

Ziyaretçiler, restorasyon çalışmalarına başlanılan II. Beyazıt Minaresi yanından geçici, koruyucu tünel içerisinden galeri katına alınıyor. Gezi güzergâhı boyunca koruyucu önlemlerin alındığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde gerekli güvenlik kameraları ile yangın algılama ve acil anons sistemleri de yerleştirildi. Caminin galeri katındaki mermer kaplamalarda ve ahşap korkuluklarda ise temizlik ve koruma çalışmaları Bilim Kurulu’nun onay ve danışmanlığıyla restoratör ve konservatörler tarafından yapıldı. Bugün başlayan uygulama ile tarihî camide uzun kuyrukların önüne geçilmesi hedefleniyor

Caminin ibadet ortamı bozulmadan 23 dilde bilgi alınabilecek

Tarihî caminin güney cephesindeki II. Beyazıd minaresi altında yer alan tünel ve giriş rampası ile girişlerin kontrollü bir şekilde sağlanacağı Ayasofya-i Kebir Camii’nde ziyaretçiler galeri katına ulaştırılarak kuzeydoğu yönündeki rampa ile de çıkışları sağlanacak.

Galeri bölümüne gelen turistler burada camii harim katı ile Osmanlı Dönemi eklerini görerek cennet-cehennem kapısından geçecek ve bu bölümdeki Bizans Dönemi mozaikleri de inceleyebilecek. Ayasofya-i Kebir Camii’nde bugün başlayan yeni uygulama ile turistler camideki ibadet ortamını da bozmadan ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistem ile ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri de rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabilecek.

"İnsanlık tarihi açısından da önem arz ediyor"

Camiye çeşitli kültürel turlar düzenleniyor. Tur rehberleri kafileleriyle birlikte tarihi camiyi ziyaret ediyor. Kültürel gezi amaçlı camiyi ziyaret eden kafileye eşlik eden turist rehberi, "Ayasofya-i Kebir Camii’nin ilk kez ücret ödeyerek üst galeri kısmını ziyaret ediyoruz. Bizde ilk kez giriyoruz, bende ilk kez geldim. Giriş yabancı misafirler için geçerli, Türk ziyaretçiler Türk vatandaşı oldukları için ibadet katını ücretsiz olarak ziyaret edebiliyorlar. Ziyaret yabancılar için kişi başına 25 euro. Ayasofya, dünya mirası listesine hak kazanmış çok önemli bir yapı. Hem Türk tarihi için hem de Hristiyanlık tarihi için çok önemli. Ayrıca insanlık tarihi açısından da önem arz ediyor. Dünyada pek çok camii, müze veya kiliseler ücretli. Elbette bu tarz yapılardan ücret alınabilir" şeklinde konuştu.

Turistlik amaçla camiye gelen yabancı turistler 25 euro giriş ücreti ödüyor.