Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmeye başladı. Mazbatasını almasının 55. gününde, Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi'nin temelini attı ve açılışını gerçekleştirdi.

Seçim beyannamesinde Osmangazi'nin çeşitli bölgelerine kreş inşa edeceklerini vurgulayan Başkan Aydın, bu hedef doğrultusunda Hamitler Mahallesi'nde inşaatına başlanan kreşi hayırsever desteğiyle inşa ettiklerini belirtti. 80 çocuğa eğitim verecek kapasitedeki kreş, hayırseverin vefat eden kızı Ayça Azak'ın ismiyle anılacak.

Açılış töreninde konuşan Başkan Aydın, “Osmangazi’de Atatürkçü, çağdaş ve vatanını seven çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Seçim öncesi ve sonrası bu anlayışı değiştireceğimizin sözünü verdik. Mega projelerimiz yok, ama anlayış değişikliği üzerine vaatlerimiz var. Tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarımız hızla devam edecek” dedi.