Türkiye, aylardır 7 Temmuz gününde kayıplara karışan 22 yaşındaki Fatih Aydın'a ne olduğunu konuşuyor.

Aydın'ın ailesinin ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin konuşmaya başladığı kayıp olayında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Arama çalışmaları boyunca başlangıçta baba üzerine yönelen şüpheler, yapılan incelemeler ve söylediği yanlış beyanların ortaya çıkmasının ardından anne Rabia Aydın'a çevrilmişti.

Aydın'ın farklı erkekler ile gönül ilişkisi yaşadığı ve Fatih Aydın'ın bu durumdan haberi olduğunu iddia edilirken, Esra Erol da yaşananlardan anneyi sorumlu tutmuş ve "Ona inanmak istesem de kutsalımız olan Kur'an-ı Kerim üstüne yemin etmesi son damlaydı." ifadelerini kullanmıştı.

Canlı yayında birçok itirafta bulunulmasına karşın Erol, en dikkat çeken gelişmelerin yayın sonrasında yaşandığını öne sürdü. Yayın dışında yapılan konuşmalarda, anne Rabia hakkında ciddi değerlendirmelerin ve detayların ortaya çıkabileceğini aktaran Erol, hukuki gerekçelerle bu kaydı yayınlayamadığını ancak savcılık ve polis ekiplerine göndereceğini belirtti.