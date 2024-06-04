Anayasa Mahkemesi, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini iptal etti. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'den yetki almadan yaptığı bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetti.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 151. maddesinin (h) ve (j) bentleri, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'nın mülga 91. maddesine aykırı bulunarak iptal edildi. Karar, 7 Aralık 2023 tarihinde alındı.

Anayasa Mahkemesi, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına imkan tanıyan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve ilgili yasa hükmünü de Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Bu düzenleme, Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) rektör atama sürecinde sınırlandırırken, rektör olarak atanabilmek için gerekli şartları da değiştirmişti.