Kocaeli’nin Darıca ilçesinde aynı saatte iki farklı 5 katlı binada elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Yahya Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada Yahya Kaptan Sokak’a yakın olan Piri Reis Mahallesi Rezzan Sokak üzerindeki 5 katlı binanın giriş katında da elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Binaların içine dolan yoğun duman da tahliye edildi.

Olaylara ilişkin inceleme başlatıldı.