MALZEME LİSTESİ:

1 çay bardağı buğday

1 büyük kase yoğurt

2 çorba kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı tavuk suyu

tuz su

ÜZERİ İÇİN:

1 tutam maydanoz

2 çorba kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI: Buğdayı sıcak suyla ıslıyoruz ve 1-2 saat bekletiyoruz. Daha sonra buğdayın suyunu süzüyoruz ve yıkıyoruz. Buğdayı tencereye koyuyoruz, suyunu koyuyoruz ve haşlıyoruz. Buğday haşlanınca tenceresinde, suyuyla birlikte soğumaya bırakıyoruz. Ayrı bir tencereye unu, yoğurdu, yumurta sarısını ve tavuk suyunu koyuyoruz. Biraz da soğuk su ekleyerek çırpma teliyle karıştırıyoruz ve ocak üzerine alıyoruz. Buğdayı suyuyla beraber tencereye aktarıyoruz. Biraz daha su koyuyoruz ve çorbayı pişmeye bırakıyoruz. Tereyağını tavada eritiyoruz. Maydanozu doğruyoruz ve tereyağı eriyince içine katıyoruz. Maydanozu tereyağında çeviriyoruz. Çorbamız kaynayıp kıvamı ortaya çıkınca servise alıyoruz. Üzerine maydanozlu tereyağını gezdirerek servis ediyoruz.