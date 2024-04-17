Ayşegül İldeniz’in ‘Ayşegül Işınla Bizi’ isimli kitabı, kitapseverlerle buluştu. Kitapta, İldeniz’in Afrika’dan Amerika’ya gittiği ülkelerin, tanık olduğu hikâyelerin, dokunduğu insanların, dünya ve toplum için ürettiği teknolojik dönüşümlerin izi sürülüyor. İldeniz’in kitabıyla aynı adı taşıyan 5 bölümlük podcast serisi de dinleyicileriyle buluşuyor.

Ayşegül İldeniz’in ‘Ayşegül Işınla Bizi’ isimli kitabı Doğan Kitap tarafından yayımlandı. ‘Ayşegül Işınla Bizi’, bir teknoloji lideri olan Ayşegül İldeniz’in sadece dünya çapındaki başarıları ya da yaşam öyküsüne değil, aynı zamanda geleceği oluşturmanın sonsuz heyecanına ortak olmaya davet ediyor okurunu. İldeniz’in İzmir’de kitaplarla dolu bir evde başlayan ve Silikon Vadisi’ne ulaşan yaşam serüveni, dünyanın birçok ülkesine yayılırken imkânsızı başarma tutkusundan ilham alınıyor.

‘Ayşegül Işınla Bizi’ kitabı, yazarın kendisini ve dokunduğu insanları hayal ettiği geleceğe ışınlama yolculuğu. İldeniz, okuyucunun kendisini sorgulamasını, Kuzey Yıldızı’nı bulmasını istiyor; kendi hayatını ise "mümkün olanın en iyisini yap ve olabilecek en fazla etkiyi yarat” mottosuyla sürdürüyor. Ayşegül İldeniz tarihin teknolojiyle yazıldığı bu dönemeçte var olmaktan heyecan duyuyor ve toplumu bu dönüşümü bir an önce kucaklamaya davet ediyor.

İldeniz, kitabının ve podcast serisinin Zorlu PSM Touche’de, Next Academy Başkanı, yazar ve yapımcı Levent Erden’in moderatörlüğünde gerçekleşen lansmanında, kitabı yazma nedenini şöyle özetledi: "Kendim ve etrafındakiler için düşler kurdum, sonra da gerçekleştirmek için hem kendimi hem de etrafımdakileri o düşlere ışınlamaya çalıştım. Bu yolculuk sırasında hem kendim değiştim hem de teknoloji dünyayı değiştirdi. Kitap benim dönüşüm yolculuğum dünyanın dönüşüm yolculuğu."

"Yapay zekâ ve yeni teknolojilerin oluşturduğu dönüşüm muazzam bir fırsat barındırıyor"

Ayşegül İldeniz şöyle konuştu: "Kariyerimin ilk zamanlarında internet dalgasıyla gelen inanılmaz dönüşüme şahit oldum ve bu dönüşümün parçası oldum. İnsanlığı ve ülkeleri nasıl değiştirdiğini gördüm. Şimdi yapay zekâ ve yeni teknolojilerle aynı muazzam boyuttaki dalgayı görüyorum. Önümüzde birkaç yıllık bir fırsat penceresi var. Kitabımdaki örneklerde, eğer düşleyip aksiyona geçebilirsek yeni dalga ile kocaman bir dönüşümün parçası olabileceğimizin anahtarlarını vermeye çalışıyorum. Bunu elimden geldiğince yüksek sesle kendi ülkemdeki insanlar için seslendirmeye çalışıyorum.

"Dönüşüme açık ve özgür"

Dönüşüme açık olun, yeni düşler kurup onları var edin. Yolculuğa başlayacak kadar cesur, sürdürecek kadar özgür olun.

Yaşam festivali

Yaşamı bir mücadele silsilesi değil, öğreneceğim ve yaşayacağım bir merak ve keyif yolculuğu olarak görmeye başladım. Buna her anını içinize çekip yön verdiğiniz bir yaşam festivali diyelim.”

"Her şeyi değiştirin, imkânsız şeyleri yapın"

"Sıkıldığınız ve istemediğiniz her şeyi değiştirin. Aşkla bağlı olmadığınız hiçbir şeyi yapmayın Büyük sıçramalar yapacağınız imkânsız şeyleri yapın

Sonsuz denizler

İnsanların başarısının düş kurabilme kapasitesiyle orantılı olduğunu anladım. Çok şanslıyım, çünkü benim düşlerim hiç bitmiyor. Keşfedilip ele geçirilecek sonsuz denizler var önümde!"

Beş bölümlük podcast serisi hazırlandı

Ayşegül İldeniz’in Vestel sponsorluğunda hayata geçirdiği ‘Ayşegül Işınla Bizi’ adlı podcast serisi de yayında. Karnaval, Deezer, YouTube, iTunes, Spotify ve Apple Music üzerinden yayınlanmaya başlayan seri; ‘İnovasyon, Neden Yolculuk, Teknoloji, Başarmak ve Liderlik’ başlıklarını taşıyan beş bölümden oluşuyor.