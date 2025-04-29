Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğunda Ocean’s Seven serisine tüm hızıyla devam ediyor. Genç sporcu, 27 Nisan 2025’te serinin beşinci parkuru olan Hawaii’deki Kaiwi Kanalı’nı başarıyla geçti. Türkoğlu, TSİ 17.30’da başladığı geçişi 21 saatte tamamladı. Türkoğlu’nun başarılı geçişiyle, bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü unvanının da sahibi olduğu belirtildi.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, bu önemli etapta da Türkoğlu’nun yanında olduklarını belirterek, "Vestel olarak, sporu toplumsal gelişimin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor ve bu anlayışla uzun yıllardır Türk sporuna yatırım yapıyoruz. Genç yeteneklerin yanında yer almak, onların yolculuklarına eşlik etmek bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk. Sporun birleştirici ve geliştirici gücünden aldığımız ilhamla, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıyacak her alanda yer almaya; teknolojimiz, vizyonumuz ve projelerimizle topluma katkı sağlamaya kararlıyız.

Aysu tam 21 saat boyunca aralıksız yüzerek, 60 kilometrelik zorlu Kaiwi Kanalı’nı geçen ilk ve en genç Türk sporcu oldu. Parkuda gösterdiği 21 saatlik azmi, inancı ve cesareti ise hepimize ilham verdi. Hayallerin peşinden gitmenin, "imkansız" denileni hedefe dönüştürmenin ve onu gerçekleştirebilmenin mümkün olduğunu Aysu ile bir kere daha görmüş olduk. Ocean’s Seven gibi zorlu bir seride, engelleri birer birer aşarak adım adım tarih yazarken onun bu eşsiz yolculuğunun bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Büyük vizyonların, güçlü insanların ve böyle ilham veren hikâyelerin parçası olmak bizim için bu yolculuğun en güzel tarafı. Kendisini bu örnek mücadelesinde desteklemeye ve yanında olmaya devam edeceğiz."

Aysu Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Oceans Seven’ın beşinci parkuru olan Kaiwi Kanalı sayesinde yeni deneyimler elde ettim. Güçlü okyanus akıntıları, boyu 3 metreyi bulan dalgalar ve ani hava değişimleri bana unutulmaz bir mücadele yaşattı. Şimdi sırada bir sonraki parkur var. Bu süreçte bana destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; Oceans Seven kapsamındaki yedi açık su geçişini beş yıl içinde tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen Türkoğlu‘nun şimdiki hedefleri Cebelitarık Boğazı ve Tsugaru Boğazı parkurlarını tamamlamak. Bugüne kadar Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı geçişlerini başarıyla tamamlayan Türkoğlu, 2024 yılında tamamladığı Catalina Kanalı geçişiyle, ’Triple Crown of Open Water Swimming’ unvanını kazanan en genç Türk yüzücü olmuştu.