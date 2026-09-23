İnegöl’de uzun süredir gündemde olan Yeni İnegöl Stadyumu projesinde kritik eşik aşıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stadyumun yapımı için Varyap İnşaat ile imzaların atıldığını açıkladı.

İnegölspor camiası ve ilçe spor kamuoyunun yakından takip ettiği projede bu gelişmeyle birlikte gözler artık inşaat çalışmalarına çevrildi.

PROTOKOL HAZİRAN AYINDA İMZALANMIŞTI

Yeni stadyum projesinde önemli gelişmeler 2026 yılının Haziran ayında yaşanmıştı.

Spor Toto ile İnegöl Belediyesi arasında, 9 bin 254 seyirci kapasiteli yeni stadyum projesi için protokol imzalanmıştı. Protokolün ardından ihale sürecine geçileceği açıklanmıştı.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da Haziran ayında yaptığı açıklamada, deprem felaketi nedeniyle bir süre ertelenen projenin protokolünün imzalandığını ve ihale sürecine yaklaşıldığını duyurmuştu.

EYLÜL AYINDA İHALE SÜRECİNDE SONA GELİNMİŞTİ

Eylül ayının başında ise stadyum projesinde ihale sürecinin son aşamaya geldiği kamuoyuna yansımıştı. Gelinen noktada Başkan Alper Taban'ın yaptığı son açıklamayla birlikte, projenin yüklenici firma aşaması da netleşmiş oldu.

ŞİMDİ GÖZLER ŞANTİYEDE

Başkan Taban'ın Varyap İnşaat ile sözleşme imzalandığını açıklamasıyla birlikte projenin en kritik aşamalarından biri daha geride bırakıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ