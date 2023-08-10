Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı da geçen en genç yüzücü oldu. Manş kanalı geçişinin ardından Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı'nı da fethederek yüzme efsanelerinde ölümsüzlüğü kucakladıİSTANBUL (İGFA) - 22 yaşındaki yüzme tutkunu Aysu Türkoğlu, Farmasi sponsorluğundaki Kuzey Kanalı etabında sarsılmaz kararlılığı ve eşsiz becerisiyle adını su sporları tarihine altın harflerle yazdırdı.

Kuzey İrlanda'daki Bangor kentinden saat 05:45'de yüzmeye başlayan Aysu, yaklaşık 12 saat boyunca kulaç atarak saat 17.31'de İskoçya'nın Portpatrick kıyısından karaya çıktı. İrlanda ve İskoçya arasındaki 39 kilometrelik amansız ve tehlikeli Kuzey Kanalı'nı fetheden Aysu, 11 saat 48 dakika 19 saniye boyunca bu sularda, zehirli denizanalarına karşı yüzerek bu olağanüstü başarıyı elde eden ilk Türk ve en genç kadın oldu. Geçtiğimiz yıl 16 saat 28 dakikada Manş Kanalını geçerek yine bir efsaneye imza atmıştı.

TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEDİ

Geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek elde ettiği hayranlık uyandırıcı zaferin ardından, sınırlarını mümkün olanın ötesine taşımak için yılmaz bir hırsla antrenmanlarına devam etti. Bir önceki Manş Denizi zaferinden dersler çıkaran Aysu, zihinsel ve fiziksel becerilerini ince eleyip sık dokuyarak bu önemli çabanın temelini atmıştı.

Yüzme dünyasının ünlü "7 Oceans" kulübünün ürkütücü bir üyesi olan Kuzey Kanalı ise meşhur Manş Denizi de dahil olmak üzere 7 farklı ve affetmeyen deniz koşuluyla biliniyor. Kuzey Kanalı'nı 2023 yılına kadar toplam 112 sporcu geçti. Ancak Türkoğlu, bu kanalı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını da kazandı. Su sıcaklığının 12-13 dereceye kadar düştüğü ve tehlikeli denizanalarına karşı büyük bir kararlılıkla mücadele eden Aysu, sıradanlığın ötesine geçen bir cesaret ve azim sergiledi.

Aysu Türkoğlu'nun hem yaz hem de kış aylarındaki soğuğa dayanıklılık eğitimi tam olarak karşılığını verdi. Dondurucu sularda yüzerek, buz dolu küvetlerde yatarak geçirdiği sonsuz saatler ve haftada altı gün yaptığı sıkı kuvvet antrenmanları, onu imkânsızı başarmaya hazır bir doğa gücü haline getirdi. Su sıcaklığının bu ay gerçekten de 12 derece civarında olduğu Kuzey Kanalı geçişinde Aysu'nun attığı kulaçları Instagram üzerinden on binlerce kişi canlı takip etti.

AYSU'NUN PERFORMANSININ SIRRI

Aysu'nun bu destansı zafere giden yolculuğu, aylarca süren sarsılmaz bir özveri ve titiz hazırlıklarla mümkün oldu. Aysu, benzersiz fiziksel becerisinin ötesinde, başarısını zihninin gücüne de bağlıyor. "Psikolojik ve zihinsel gücünüz ne kadar yüksekse, bir kanal geçişinde elde edebileceğiniz performans da o kadar yüksek olur," diyerek cesaret ve inancın insan ruhunu en yüksek potansiyeline ulaştırdığı derin gerçeğine ışık tutuyor.

Aysu Türkoğlu'nun Kuzey Kanalı'nı zaferle yüzerek geçmesi kişisel başarının ötesinde, Türkiye için tarihi bir ulusal gurur anına işaret ediyor. Onun bu başarısı, yüzme dünyasında silinmez bir iz bırakarak, nesiller boyu gelecek vadeden yüzücülere ve maceracılara ilham kaynağı oluyor.

Aysu Türkoğlu, büyük zorluklar karşısında hayallerin sınır tanımadığını ve cesaretin sınır tanımadığını gösterdi.

Onun hikayesi hayallerinin peşinden azim ve kararlılıkla koşan herkese ilham vermeye devam edecek.



Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden hemen sonra “7 Oceans” kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.