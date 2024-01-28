Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 87 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botları ‘KB-4304’, ‘KB-111’ ve ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 87 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.