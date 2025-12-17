Hakemler: Burak Filik, Halil Tolgahan Demir, Yunus Yıldız
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Ömer Taha Yılmaz, Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik, Metin Esmer, Onur Akdoğan, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Yusuf Kaplan
Kestel Çilek Spor kulübü: Mehmet Doğan, İrfan Köse, Yunus Emre Çakır, Mevlüt Çelik, Bilal Özer, Recep İnanç, Niyazi Çolak, Uğur Kurt, Hafız Görkem Vardar, Kerem Dede, Şahin Karakaş
Sarı kartlar: Uğur Kurt(Kestel)
Kırmızı kart:
Goller: Umut Doğdu(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
32'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Yusuf'u ceza sahası içine attığı topla buluşan Umut'un vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: Öznur Dede