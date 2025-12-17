Dernek tarafından yapılan açıklamada, yardımların yalnızca maddi destekle sınırlı olmadığı, çocukların moral ve motivasyonuna da önemli katkı sağladığı vurgulandı. Kışlık bot, mont ve kıyafetlerine kavuşan çocukların mutluluğunun her şeye bedel olduğu ifade edildi.

İnegöl Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nida Menteş, kampanyaya destek veren bağışçılara teşekkür ederek, “Bu soğuk kış günlerinde çocuklarımızın sadece bedenlerini değil, hayallerini de ısıttınız. Onlara dünyada hâlâ iyilik ve merhametin var olduğunu hissettirdiniz” dedi.

Menteş, iyiliğin paylaştıkça çoğaldığını belirterek, benzer sosyal destek çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.