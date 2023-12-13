Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan lastik botlar içindeki 96 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 15 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-907’ ile ‘TCSG-6’ tarafından iki lastik bot içindeki toplam 96 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Ahmetçe mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından karada bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeliyle düzenlenen operasyonda 15 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.