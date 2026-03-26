Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 'Türkiye'nin Gücü Orman' mattosu çerçevesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Düzenlenen programa Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Renk, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Erdem Tuğrul Erdoğan, Ayvacık Emniyet Müdürü Mustafa Koç, Ayvacık Milli Eğitim Müdürü Ali Enver İnanç ile öğrenciler katıldı.
Ümmühan Mahallesi Sarıçayır mevkiindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 1300 adet fıstık çamı ve 200 adet selvi fidanı toprakla buluştu.
Kaynak: İHA