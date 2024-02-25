Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, iki ayrı noktada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salları içerisindeki 91 kaçak göçmen kurtarıldı. Lastik bot içindeki 24 kaçak göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilen can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-905’, ‘KB-20’ ve ‘KB-111’ tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 19’u çocuk 91 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında düzenlenen bir başka operasyonda ise, Sahil Güvenlik botu ‘KB-111’ tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içindeki 11’i çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.