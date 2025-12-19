Sakarya’nın Geyve ilçesi belediye binası önünde 18 yaşındaki şüpheli, 21 yaşındaki genci tüfekle vurarak yaraladı.

Belediye binası önünde, Y.D. (18) isimli şüpheli, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı E.B.’yi (21) tüfekle vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kaçan şüpheli ise suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.