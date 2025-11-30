Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tepeden yuvarlanan kaya parçası toprak kaymasına sebep oldu. Kapanan sahil yolu, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Ayvacık ilçesinde 2 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle ilçede hayat olumsuz etkilendi. Yağışlar nedeniyle Sazlı köyü sahil yolu üzerinde tepeden yuvarlanan kaya parçası beraberinde getirdiği topraklarla beraber sahil yolunda ulaşımı kapattı. Ayvacık İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolda temizlik çalışmasını gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı.
Kaynak: İHA