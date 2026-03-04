Pendik'te 3 Eylül 2024 tarihinde Sarıyer Börekçisi'nde meydana gelen olayda kurye İbrahim Demir, sipariş götürdüğü evdeki Burçin Boz'a mesaj atarak arkadaşlık teklif etmişti. Boz'un durumu eşine anlatması üzerine börekçiyi basan kocası Uğur Boz, darp edilerek bıçakla yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel taciz' suçundan yargılanan ve 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Demir hakkında 'silahla kasten basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar, Ömer Demir hakkında 'silahla kasten basit yaralama', 'silahla tehdit', 'hakaret' suçlarından 8 yıl 10 aya kadar, Uğur Boz hakkında ise 'haksız tahrik altında silahla kasten basit yaralama' suçundan 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. İbrahim ve Ömer Demir kardeşler, görülen duruşmada savunmalarında pişman olduklarını söyleyerek karşı taraftan özür dilediklerini belirtmişlerdi. Ara kararda ise sanıklar hakkında tahliye kararı verilmişti.

Davanın beşinci celsesi bugün İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Temmuz tarihine erteledi.