Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında ziraat ve ormanlık alanda saat 16.40 sıralarında yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler 16.48’de yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangına havadan 4 uçak, 4 helikopter karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz-su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personelle kontrol altına almak için müdahale başladı.