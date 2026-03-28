TSO personeline yönelik kurum içi eğitimlerine, "Gen AI ile Akıllı Çalışmanın Temelleri" adı altında, "Üretken Yapay Zekâ Temel Eğitimi" başlıklı çalışmayla devam edildi. Eğitmen Zeycan Lerna Öztürk tarafından verilen yılın ikinci eğitimine, Samsun il ve ilçelerdeki oda/borsa personelleri de katıldı. Personelin çalışma süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen eğitim kapsamında özelleştirilmiş yöntemlerle yapay zekânın kişisel ve profesyonel süreçlere nasıl entegre edilebileceği ele alındı. Seminer kapsamında katılımcılara; yazışmaların hazırlanması, veri analizi, rapor oluşturma, sunum hazırlama ve günlük iş süreçlerinin hızlandırılması gibi birçok alanda kullanılabilecek yapay zekâ araçları hakkında uygulamalı örneklerle geniş bir perspektifte bilgiler paylaşıldı. Eğitmen Zeycan Lerna Öztürk ayrıca, yapay zekâ kullanımındaki riskler ve yasal düzenlemeler hakkında da katılımcıları aydınlattı.

Murzioğlu: "Yapay zekâ stratejik bir gereklilik"

Eğitim hakkında bilgi veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Üyelerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilme adına kurum içi eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede 2026 yılı için planladığımız bir eğitim çalışmasını daha yapmış bulunmaktayız. Üye memnuniyeti bizim önceliklerimizin arasında başta gelmektedir. Bugün işlediğimiz yapay zekâ konusu da artık hayatımızın her alanında yer alıyor ve iş dünyamız için de stratejik bir gereklilik haline geldi. Günümüzde yapay zekâ, yalnızca teknolojik bir yenilik değil; her alanda daha hızlı, daha doğru ve daha stratejik adımlar atmasını sağlayan önemli bir araçtır. Biz de personelimizin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunmayı amaçlayarak böyle bir eğitim düzenledik. Kurum içi eğitimlerimize, üye memnuniyet odaklı olarak devam edeceğiz" dedi.