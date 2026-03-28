İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle, Boyabat Sosyal İnsan ve Teknoloji Geliştirme Derneği tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde, ilçedeki ortaokul öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor. Boyabat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Üreten Nesiller Derneği iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat Cengiz Topel Ortaokulu ile Boyabat Necdet Küçükbaş Ortaokulu’nda eğitim gören 200’ün üzerinde öğrenciye üretim odaklı içerikler sunuluyor. Eğitim programı kapsamında öğrenciler, yalnızca teknoloji tüketmeyi değil, üretmeyi de deneyimliyor. Eğitim süresince öğrenciler, tasarım odaklı düşünme ile problem tespiti, empati kurma, fikir geliştirme ve çözüm üretme süreçlerini öğreniyor, prompt yazımı ile yapay zekâ araçlarını etkili kullanmayı deneyimliyor, yapay zekâ destekli görsel ve müzik üretimi ile özgün dijital içerikler oluşturuyor, video üretimi sürecinde senaryo oluşturma, sahne kurgulama ve içerik akışı planlamayı uygulamalı olarak öğreniyor.

Proje yetkilileri, eğitimlerin temel amacının öğrencilerin üretken yapay zekâ okuryazarlığı ve dijital etik farkındalığını geliştirmek olduğunu belirtti. Üretici düşünme becerileriyle donatılan gençlerin, gelecekte teknolojiye yön veren, bilinçli ve değer odaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.