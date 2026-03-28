Ligde geride kalan 26 hafta sonunda 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan İnegöl Kafkasspor, topladığı 50 puanla en yakın takipçisi Çorlu1947’nin 1 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturuyor.

Çarşamba günü İstanbul’da oynanan lig maçında İnkılapspor’a 3-1 yenilerek 16 hafta sonunda mağlubiyetle tanışan ve taraftarlarını üzen İnegöl Kafkasspor, bu hafta Beykoz İshaklıspor’u yenerek şampiyonluk şansını devam ettirmeye çalışacak. Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal’ın İnkılapspor maçında form düşüklüğü yaşayan bazı oyuncularını yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

Ligde kalan son 4 haftada hata yapmak istemeyen İnegöl temsilcisinde başkanından, yöneticisine, futbolcusundan, taraftarına kadar herkes kenetlenme kararı aldı. İnegöl’de oynanacak maçta Kafkasspor taraftarlarının maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

BEYKOZ İSHAKLI NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 26 hafta sonunda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Beykoz İshaklıspor, topladığı 33 puanla küme düşme hattının 5 puan üzerinde 10. sırada bulunuyor. Son 5 maçında sahadan beraberlikle ayrılan İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz hafta sahasında Galata SK ile 1-1 berabere kaldı. 26 maçta rakiplerine 31 gol atma başarısı gösteren Beykoz İshaklıspor, kalesinde ise 33 gol gördü.

İNEGÖL KAFKASSPOR-BEYKOZ İSHAKLISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 1. Grup 27. Haftasında İnegöl Kafkasspor-Beykoz İshaklıspor arasında oynanacak olan lig maçı 29 Mart (yarın) Pazar günü saat 16.00’da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.