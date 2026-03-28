Kaza saat 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi.

2.Köprülü sokaktan Tandoğan caddesine seyir halinde olan sürücü Ercan S.(57) yönetimindeki 16 KRF 25 plakalı kamyonet, Diriliş caddesinden gelen sürücü Cemal G.(19) yönetimindeki 09 SK 939 plakalı otomobile yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu. Kaza sonucu araçların sürücüleri ile otomobildeki yolcular Ayşe T.(21), Şilan G.(20), Muhammet A.(17), Devrim A.(7), Muhammed Ali T.(3), 1 yaşındaki Dicle G. ve 1 yaşındaki Yunus Emre T. yaralandı. Bazı yolcular ise araçta sıkıştı. Kaza yerine 112, polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç