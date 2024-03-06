Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-32) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 18’i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı.