Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isterken Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartıldı.