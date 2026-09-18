İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin’in de üreticilere duyurduğu fiyatlandırmaya göre, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinin ton başına ön alım fiyatı 37 bin TL olarak belirlendi.
Trakya Birlik tarafından açıklanan fiyatın, 2026/2027 üretim sezonunda üreticilerin ürün teslimlerinde uygulanacağı bildirildi.
Fiyatlandırmada ayçiçeğinin yağ oranı da dikkate alınacak. Yüzde 44 yağ oranının üzerindeki veya altındaki her 1 puanlık değişim için yüzde 1,5 oranında fiyat çarpanı uygulanacak.
İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin, açıklanan ön alım fiyatının üreticilere hayırlı olmasını diledi.
37,00 TL/KG FİYAT İÇİN YAĞ ORANI PRİM HESAPLAMASI
|Yağ Oranı
|Primli Fiyat
|%50 için
|40,330 TL
|%49 için
|39,775 TL
|%48 için
|39,220 TL
|%47 için
|38,665 TL
|%46 için
|38,110 TL
|%45 için
|37,555 TL
|%44 için
|37,000 TL
|%43 için
|36,445 TL
|%42 için
|35,890 TL
|%41 için
|35,335 TL
|%40 için
|34,780 TL
|%39 için
|34,225 TL
|%38 için
|33,670 TL
|%37 için
|33,115 TL
|%36 için
|32,560 TL
|%35 için
|31,635 TL
|%34 için
|30,710 TL
|%33 için
|29,785 TL