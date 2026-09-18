İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin’in de üreticilere duyurduğu fiyatlandırmaya göre, yüzde 44 yağ oranına sahip ayçiçeğinin ton başına ön alım fiyatı 37 bin TL olarak belirlendi.

Trakya Birlik tarafından açıklanan fiyatın, 2026/2027 üretim sezonunda üreticilerin ürün teslimlerinde uygulanacağı bildirildi.

Fiyatlandırmada ayçiçeğinin yağ oranı da dikkate alınacak. Yüzde 44 yağ oranının üzerindeki veya altındaki her 1 puanlık değişim için yüzde 1,5 oranında fiyat çarpanı uygulanacak.

İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin, açıklanan ön alım fiyatının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

37,00 TL/KG FİYAT İÇİN YAĞ ORANI PRİM HESAPLAMASI

Yağ Oranı Primli Fiyat %50 için 40,330 TL %49 için 39,775 TL %48 için 39,220 TL %47 için 38,665 TL %46 için 38,110 TL %45 için 37,555 TL %44 için 37,000 TL %43 için 36,445 TL %42 için 35,890 TL %41 için 35,335 TL %40 için 34,780 TL %39 için 34,225 TL %38 için 33,670 TL %37 için 33,115 TL %36 için 32,560 TL %35 için 31,635 TL %34 için 30,710 TL %33 için 29,785 TL