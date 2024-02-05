Ayvalık Belediyesi ve Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İstanbul EMİTT’te bu yıl 6-9 Şubat tarihlerinde Ayvalık Ticaret Odası ve Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) ile birlikte 8. Salon 8561 numaralı stantta yerini alıyor.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde üç gün boyunca Ayvalık’ın tüm paydaşlarıyla birlikte tanıtımının yapılacağını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın, doğal güzellikleri, uzun plajları ve pırlanta kumlarıyla, yurt içi ve yurt dışından büyük bir ilgi odağı olduğunu söyledi. Yaz sezonunda yerli ve yabancı konukların gelmesiyle birlikte popülasyonun en üst seviyeye ulaştığını hatırlatan Başkan Ergin, “Turizmin, şehrimizin ekonomisine katkısı sezon süresi daha da uzadıkça etkili ve kalıcı olacaktır” dedi.

Köprü ve otoyolların, şehirlerin birbirlerine olan bağlantı ve ulaşım sürelerini oldukça kısalttığına değinen Başkan Ergin, İstanbul 3.5, Bursa 2.5, Balıkesir ve İzmir’den ise 1.5 saatte Ayvalık’a rahatlıkla gelindiğini ifade etti. Tarihi kent sokakları, mimarisi, kiliseleri, camileri ve ayazmasıyla Ayvalık’ın adeta bir Açıkhava müzesi durumunda olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, Dünya’da tarihi kentler arasında Ayvalık’ın çok özel bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Ergin, ayrıca dokuz ay süreyle meltem esintisine eşlik eden oksijeni bol bahar havasının sağlık turizmini de tetikleyeceğini vurgulayarak, “Zeytinyağlı yemeklerimiz, her sezonda farklı ot çeşitlerimiz ve deniz ürünlerimizle 365 gün turizme hizmet eden kentimizi, uluslararası ve ulusal alanda daha iyi anlatmak ve tanıtmak için fuarda yerimizi alıyoruz. Mübadelen önce Anadolu’nun en önemli ticari ve mimari kentlerinden olan Ayvalık’ı her yönüyle tanıtmak, turizmde sezonu uzatmak en büyük hedefimiz olacaktır” dedi.

Ayrıca endüstriyel peyzaj ile UNESCO koruma planı geçici listesinde yer alan Ayvalık’ın kalıcı listeye geçmesi için girişimlerin aralıksız sürdürüldüğüne değinen Başkan Ergin, Dünya’da zeytin ve zeytinyağının nefasetiyle bilinen Ayvalık’ın her yönüyle tanınması için fuarda geniş bir katılımla yerlerini alacaklarını söyledi.