Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yarı yıl tatilinin sona ermesiyle birlikte başlayan eğitim öğretim dönemi başlangıcında öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetleniyor.

Öğrenci sayısı fazla olan okullar başta olmak üzere tüm okulların giriş ve çıkış saatlerinde ekiplerce tedbirler arttırılırken öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri sağlanıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince yarı yıl tatilinin sona ererek eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemeye ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamaya çalışıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada “Bu kapsamda okul servis araçları yoğunlaştırılmış bir şekilde yapılacak denetimlerde okul servis aracı bakım ve onarım takip formu, okul servis araçları özel izin belgesi, şoförün rehber, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, fazla yolcu, araçlarda rehber personel bulunup bulunmadığı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesine göre servis araçlarının lastiklerinin uygun olup olmadığı başta olmak üzere Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlar titizlikle kontrol edilmektedir” denildi.

Servis şoförleri, araçlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılırken denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği kaydedildi. Yine okulların giriş ve çıkış saatlerinde özellikle öğrenci sayısı fazla olan okullardaki trafik karmaşıklığını ortadan kaldırmak için ekiplerce okulların giriş ve çıkış saatlerinde gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Ayrıca asayiş yönünden eğittim öğretimin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi ve öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan korunabilmesi amacıyla okul çevresinde de gerekli tedbirlerin alındığı öğrenildi.