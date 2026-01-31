Güncellenen tarifeye göre, kent genelinde tam bilet ücreti 35 liradan 40 liraya yükseltildi.

8,5 lira olan öğrenci bilet ücreti ise 12 lira olarak belirlendi. Tramvay hatlarında (T1, T2 ve T3) 27,50 lira olan ücret 40 liraya çıkarıldı.

Yeni tarifeye göre Bursaray tam bilet ücreti 40 lira, indirimli bilet 35,60 lira, öğrenci bileti ise 10 lira oldu.

İlçe içi hatlarda tam bilet ücreti 40 lira, uzun hatlarda ise 52,50 liraya kadar yükseldi. 4 nolu hatlarda tam bilet 49 lira, uzun mesafeli ilçe ve kırsal hatlarda ücretler 60 liradan başlayıp 220 liraya kadar çıktı.

Gece hatlarında (1H, 1J, 134) tam bilet 80 lira olarak belirlenirken, İnegöl- Terminal ve Karacabey- Terminal hatlarında ücretler 210 lira bandına yükseldi. Mustafakemalpaşa-Üniversite hattı ise 220 liraya yükseldi.