Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Cantürk Kılıç, Servet Bozkurt, Sadettin Ebrar Balcı
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Muhammed Arif Akbaş, Mert Polat Keklik, Metin Esmer, Fikret Sevilgen, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Onur Toroman, Yusuf Kaplan
Küçük Çekmece Sinop Spor A.Ş.: Mehmet Enes Sarı, Alper Uludağ, Kerem Yorulmaz, Enes İlhan, Hazarhan Karaca, Fatih Mert Çırtlık(Dk 57 Yahya Yusuf Kaya) Emir Can Aksu, Oğuzhan Akgün, Enes İslam İlkin, Atalay Yıldırım, Mustafa Miraç Dikmen(Dk 57 Bora Taşdemir)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Aydemir, Arif Aktaş (Kafkasspor) Fatih Çırtlık(Sinop)
Kırmızı kart:
Goller: Yusuf Kaplan(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
36'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla Yusuf'un vuruşunu kaleci kornere çeldi.
60'ncı dakikada gelişen Kafkasspor atağında Serdar'ın attığı pasla topla buluşan Yusuf'un vuruşu ağlarla buluştu. 1-0