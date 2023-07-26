Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, "İklim değişiklikleri nedeniyle son yıllarda yağışların yetersiz olması, bunun yanı sıra mevsim kaymaları nedeniyle yağışlardaki düzensizlik ülkemizde ve dünyada zeytin üretimine büyük darbe vurmuş durumdadır" dedi.

Dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının üretildiği bölgenin tarım arazilerinin yüzde 80’e yakın bir orana sahip Ayvalık’ta 2 milyon zeytin ağacının bulunduğuna dikkat çeken Başkan Hasan Baysal, "Ayvalık Ziraat Odası, hizmet alanı içerisinde yer alan Gömeç ilçemizde ise tarım arazilerinin yüzde 85’e yakını zeytinlik olup yaklaşık bu bölgede de 1 milyon 450 bin zeytin ağacımız mevcuttur. Bu iki güzel ilçemizin kalkınmasında önemli rol oynayan ve bizler için bir yaşam şekli haline gelmiş olan zeytinciliğin kültürel ve ekonomik anlamdaki değeri ise son derecede önem arz etmektedir. Ancak iklim değişiklikleri nedeniyle son yıllarda yağışların yetersiz olması, bunun yanı sıra mevsim kaymaları nedeniyle yağışlardaki düzensizlik ülkemizde ve dünyada zeytin üretimine büyük darbe vurmuş durumdadır" dedi.

Baysal, bu sene hasat döneminde zeytinin “var” yılı olmasına rağmen iklim değişiklikleri ve yetersiz yağışların beraberinde getirdiği olumsuzluklardan dolayı zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin beklentilerin altında kalacağı tahmininde bulundu.

“Zeytinyağı ihracatı durdurulmamalıdır”

Son günlerde ekonomi kulislerinde zeytinyağı ihracatının kapatılabileceğine ilişkin spekülasyonların ortaya atılmasına ilişkin ise Başkan Baysal, "Üretici bazında zeytinyağı fiyatları zaten düşük seviyelerdeyken, zeytinyağı ihracatına yasak veya kısıtlama getirilmesi, fiyatların daha da gerilemesine yol açacak ve bu durum, zaten mağdur durumdaki zeytin üreticilerimizi daha da içinden çıkılamaz noktaya getirebilecektir" diye konuştu.

Zeytinyağı stokçuluğuna dikkat çekti

Hasan Baysal, zeytinyağında son aylardaki büyük artışın çiftçiye değil, stokçulara fayda sağladığını savunarak, "Ayvalık Ziraat Odası olarak, çiftçimizin yeni üretim sezonunda mağdur olmaması adına beklentimiz; zeytinyağı ihracatının devam etmesinin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üreticilerimize verilmekte olan devlet desteklerinde iyileştirmeye gidilmesidir. Bu noktada da ise zeytinyağı prim desteğinin 2000’li yılların başında olduğu gibi 40 cent seviyesine yükseltilmesi en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.

"Her türlü zorluğa rağmen üretmeyi sürdüreceğiz"

Her türlü zorluğa rağmen her Türk çiftçisi gibi Ayvalıklı zeytin üreticisinin de ekmeğini kazanabilmek adına üretmeye devam edeceğini vurgulayan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çünkü biliyoruz ki; çiftçilerimizin üretimden uzaklaşması milli değerimiz olan zeytin ve zeytinyağına sekte vuracaktır. Beklentilerimizin ilgili kurumlarca göz önünde bulundurulacağına inanıyor. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyoruz."