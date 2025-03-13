Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren manevi ikliminde gerçekleşen buluşmada iftar sofrasının bereketi paylaşıldı. İftar sofrasında, samimi sohbetler ve birlikteliğin verdiği sıcak atmosfer yaşandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Alibey (Cunda) Adamızın Pazar Meydanı’ndaki iftar yemeğimizde binlerce hemşehrimiz ile aynı sofrada bereketi ve huzuru paylaştık. Mübarek Ramazan Ayı’nın bolluğu hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize dolsun. Her lokmamızı paylaşacağımız daha nice Ramazan sofralarında buluşmak dileğiyle Birlik, beraberlik ve dayanışma ile Ayvalık Kadar Güzeliz" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi’nce, Ramazan ayı boyunca dayanışma ruhunu pekiştiren etkinlikler ve iftar programları düzenlemeye devam edilecek. Başkan Mesut Ergin, bu tür organizasyonlarla hem ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hem de toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Ergin, önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de iftar sofraları kurarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.