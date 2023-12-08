Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri programı dâhilinde, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (AHEM), BOED’li engellileri merkez binasında ağırladı.

Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) bünyesindeki el sanatları kurslarına katılan engelli kursiyerler, AHME binasında resim atölyesi başta olmak üzere ve diğer kursların faaliyetlerini bizzat inceleyebilme imkanı buldu.

AHEM’de görevli Usta Öğretici Demet Gökden ve Yiyecek Hizmetleri Öğretmeni Tolga Yıldız danışmanlığında atölyelerde gerçekleşen etkinliklere katılan engelli kursiyerlerin ilgiyle karşılaştıkları ziyaretten son derece memnun ayrıldıkları gözlendi.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, ziyaret sonrasında AHEM Müdürü Serkan İnce ve kendilerini ağırlayan AHEM personeline teşekkür etti.