Siyah renkteki Togg'unu alıp sarı mat kaplama ile modifiye etme kararı aldığında beklenmedik olaylarla karşılaştı.

Yerli ve milli otomobilimiz Togg T10X, binlerce kişinin ilgisini çekti ve trafikte sıkça görülmeye başlandı. Ancak Mehmet, standart renk seçeneklerini aşarak farklı bir yol izlemeye karar verdi.

Firma El Attı!

Mehmet’in Togg T10X V1 RWD Standart Menzil modelini kaplamak istemesiyle başlayan hikayesi oldukça ilginç. Aracını daha korunaklı hale getirmek amacıyla şeffaf kaplama yaptırmaya karar veren Mehmet, modifiye sürecinde pek çok zorlukla karşılaştı. Aracını kaplamak için gönderdiği firma, ilk defa Togg'u söken bir firma olduğu için bazı kusurlarla karşılaştı. Aracı teslim aldığında göçükler, tornavida izleri ve cam krikosunun çalışmaması gibi sorunlarla karşılaşan Mehmet, aracını 17 gün boyunca firmanın elinde bekletti. Ancak Togg yetkilileri olaya müdahale ederek aracın aküsünü ve cam krikolarını garanti kapsamında değiştirdi. Firma, zarar verdiği parçaların temini için söz verip daha sonradan bunları sağladı.