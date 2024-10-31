Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde organize edilen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali programı çerçevesinde düzenlenen 70’ler ve 80’ler Plak Koleksiyonu ile Deniz Tuğhan Arbak DJ performansı yoğun ilgi gördü.

Kırlangıç Yaşam Merkezi Sahnesi’nde gerçekleşen ücretsiz performans gecesinde, 70’li yılların 45’lik hit eserleri ile long playlar hayat buldu.

Geceye katılan 40’lı yaşların üzerindeki her zaman genç kalanların zaman zaman slow zaman zamanda hareketli eserlerle doyasıya nostalji yaşayarak coştuğu gecenin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Deniz Tuğhan Arbak, hazırladıkları performans konserine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antikacı ve plak kolleksiyoneri olduğunu kaydeden Arbak, “19. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali organizasyonu çerçevesinde endi koleksiyonumdan oluşan plakları geceye katılan dostlarımıza dinlettik. Onlarla beraber dans ettik ve coştuk. Bir buçuk saat süren bu performans konserin enerjisi son derece yüksekti. Herkesin çok eğlendiğini gördük. Bu da bizi son derece mutlu etti” dedi.

Deniz Tuğhan Arbak, bu yıl Ayvalık Zeytin Hasat Festivali’nin çok daha düzenli ve enerjisini yüksek bulduğunu da sözlerine ekledi.