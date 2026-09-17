Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 640 TL alış, 6 bin 798 TL satış fiyatından işlem görüyor. 22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 87 TL, satış fiyatı ise 6 bin 560 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 772 TL’den alınırken 4 bin 290 TL’den satılıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 684 TL, satış fiyatı ise 11 bin 355 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın ise 10 bin 684 TL alış ve 11 bin 143 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 366 TL, satış fiyatı 22 bin 705 TL olurken, tam altın 42 bin 694 TL alış ve 45 bin 400 TL satış fiyatından alıcı buluyor.