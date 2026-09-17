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Son zamla birlikte Bursa’da motorinin litre fiyatı 101 TL sınırını geride bıraktı. Nilüfer’de ise motorin yaklaşık 101,40 TL, benzin 81,40 TL ve LPG 34,39 TL seviyesinde satılıyor.

Yeni zamların pompaya yansımasının ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 100,31 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 100,19 TL’ye yükseldi. Ankara’da motorin 101,43 TL’ye, İzmir’de ise 101,70 TL’ye ulaştı.

5 Eylül’de yapılan yaklaşık 6,5 TL’lik artışın ardından 17 Eylül itibarıyla motorinin litre fiyatına yaklaşık 4,60 TL daha zam geldi. Son fiyat değişikliğiyle birlikte motorin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dahil birçok ilde 100 TL’nin üzerine çıktı.

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