Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) toplantısı yaklaşık üç saat sürdü. Toplantıda İdari ve Mali İşler Başkanlığı tarafından yapılan sunumun ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemine ilişkin parti yönetimine bilgi verdi.

YENİ DÖNEMDE MECLİS GÜNDEMİ ELE ALINDI

MYK toplantısında yeni yasama döneminde izlenecek yol haritası kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmelerde Terörsüz Türkiye süreci, yeni anayasa çalışmaları ve dış politikadaki son gelişmeler de gündeme geldi.

Milliyet’in aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde önemli yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşınacağını belirtti. Erdoğan’ın, parti yöneticileri ve milletvekillerinden Meclis çalışmalarını dikkatli ve titiz biçimde yürütmelerini istediği ifade edildi.

ERDOĞAN’DAN “KRİTİK SÜREÇ” VURGUSU

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de Terörsüz Türkiye süreci oldu. Erdoğan’ın süreçte gelinen noktaya ilişkin genel olarak olumlu bir değerlendirme yaptığı, ancak bundan sonraki aşamada daha hassas ve dikkatli hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Erdoğan’ın yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde, “Çok kritik bir sürece giriyoruz” mesajını verdiği aktarıldı.

Erdoğan'ın kurmaylarına, “Çok kritik bir sürece giriyoruz; kırılganlıkların olduğu bir süreç. Bu nedenle artık gayretiniz kadar hassasiyetiniz de çok önemli olacak. İyi çalışmamız lazım. Süreci provoke etmek isteyenler çıkacaktır, bunlara karşı çok daha dikkatli olmalıyız” dediği öğrenildi.