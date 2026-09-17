Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime dahil edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 üretim yılına ilişkin arazi tespitleri tamamlanırken, kiralanabilecek alanlar için ilan süreci de başlatıldı.

Uygulamayla; hisseli mülkiyet, miras ve mülkiyet sorunları, göç ya da tarımsal faaliyetlerin sona ermesi gibi nedenlerle kullanılmayan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması amaçlanıyor.

Tespitlerin kesinleşmesinin ardından söz konusu arazilere yönelik kiralama başvuruları İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından değerlendirilecek. Uygulama kapsamında arazilerin mülkiyetinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Üst üste iki yıl işlenmediği belirlenen alanlar, yalnızca tarımsal üretim yapılması şartıyla sezonluk olarak kiraya verilecek.

KİRA GELİRİ ARAZİ SAHİBİNE ÖDENECEK

Türkiye'nin aktardığı bilgilere göre, kiraya verilen arazi için belirlenecek bedel doğrudan mülk sahibine ödenecek. Kiracılar ise araziyi tarım dışında başka bir amaçla kullanamayacak ve arazinin niteliğinde değişiklik yapamayacak.

Kiralanarak yeniden üretime açılan tarım arazileri Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil edilecek. Bu alanlarda gerçekleştirilecek üretim de tarımsal üretim planlaması çerçevesinde değerlendirilecek.

Düzenlemeyle uzun süredir atıl durumda bulunan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması, tarımsal üretimin devamlılığının desteklenmesi ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.