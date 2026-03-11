Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 6. Kadın Oyunları Festivali seyircisiyle buluşuyor.

Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen ve 13-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, kısa bir süre önce hizmete giren Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde ücretsiz beş ayrı oyunla perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Tüm oyunların ücretsiz olarak sergileneceği organizasyon, Türkiye ile Avrupa'nın ilk kadın temalı tiyatro festivali olma özelliği ile de öne çıkıyor.

Kadın cinayetleri, kadınların toplumdaki yeri ve kadın sorunlarının işleneceği oyunlarla taçlanacak olan festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,

Ayvalık Belediyesi olarak, özellikle kadının toplumdaki yerini güçlendirebilmek adına pek çok faaliyeti hayata geçirdiklerini belirterek, 'Bu anlamda Ayvalık genelinde gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel çalışmaların içerisine altı yıldır Kadın Oyunları festivalini de kattık. Bu festival ilk kez Ayvalık ve Ankara'da düzenlendi. Bu yıl altıncısını organize ettiğimiz festivalimiz 13 Mart'ta, saat 21.00'de sergilenecek olan 'Gözbağcı' isimli oyunla başlıyor. Festival süresince sergilenecek oyunlarda, kadınların toplumsal hayatta yaşamış oldukları sıkıntılara dikkat çekmeye çalışacağız. Tüm oyunların ücretsiz olarak sahneleneceği festivalimiz, Ayvalık Belediyesi olarak geçtiğimiz hafta hizmete soktuğumuz Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşecektir' dedi.

Toplumsal sorunlarda kadın ve çocukların her zaman dezavantajlı kesimin içinde kaldığını kaydeden Belediye Başkanı Ergin, 'Bu festivalde, kadını ve çocuklarımızı güçlendirilebilmesine ilişkin mesajları verebilmeyi amaçlıyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti olarak, kadına karşı olan şiddeti ve kadın cinayetlerini maalesef önleyemiyoruz. Ne yazık ki, her yıl yüzlerce kadınımız, şiddete dayalı cinayetlere kurban oluyor. Bence bunun önüne geçilebilmesi için daha ağır yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Ayvalık'ta ifade özgürlüğünü net olduğunu ve kadınların daha özgürce hareket edebildiğini savunan Belediye Başkanı Ergin, 'Biz; çalışmalarımız, faaliyetlerimiz ve mücadelemizle kadınlarla çocukların özgürleşebilmesi, daha rahat hareket edebilmesi, herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çabalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalde sahnelenecek oyunlara tüm sanatseverleri beklediklerini de sözlerine ekledi.