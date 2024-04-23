Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ayvalık’ta saat 09.00’da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların hazır bulunduğu çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, Hüsnü Uğural Stadyumu’nda sürdü.

Yüzlerce Ayvalıklının katıldığı stadyumdaki etkinlikler; Ayvalık Belediyesi’nin bando takımının eşliğinde saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık İlçe Mili Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Bugün, büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün değerini bir kez daha idrak ediyoruz.”dedi.

Güner Bahadır’ın konuşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri öğrencilerin gerçekleştirdiği gösteriler, bayram nedeniyle okullar arasında düzenlenen resim, şiir, kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesi ve resmigeçit ile sona erdi.

Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yayınladığı mesajda, "Sadece büyük liderler geleceği küçük kalplere emanet eder. Dünyada çocuklara armağan edilen En Güzel Bayram Kutlu Olsun” ifadelerini kullandı.