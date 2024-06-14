Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Millî Eğitim Bakanlığı ve özel bir şirket iş birliği ile “Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz” projesi dahilinde hayat bulan Mutluköy Yaşam Merkezi; müthiş bir yıl sonu etkinliği ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılını tamamladı.

Çevre halktan büyük ilgi gören etkinlik farklı yaş gruplarından öğrencilerin katılımı ile renkli performanslara ve coşku dolu anlara sahne oldu. Her yaştan öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı dans, müzik ve tiyatro gösterileri katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, minik öğrencilerin sahnelediği performanslar konuklara neşe dolu anlar yaşattı.

Lise öğrencilerinin müzik ve drama yeteneklerini sergilediği gösteriler alkışlarla karşılanırken etkinlik bir yılsonu kutlaması olmanın ötesinde anlar yaşattı. Gerçekleştirilen etkinlikle, toplumsal birlikteliğin ve eğitimin önemi vurgulandı.

Millî Eğitim Bakanlığı ve özel bir şirket iş birliği ile “Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz” projesi dahilinde faaliyet gösteren Mutluköy Yaşam Merkezi; atölyeler ve faaliyetler sunan bir kurum olarak bölgedeki çocuklar, gençler ve çevre halka pek çok farklı alanda eğitimler sunuyor.

Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz projesi ile gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin, çocukların ve gençlerin sosyal becerilerini geliştirmeyi, eğitimlerine katkıda bulunmayı ve toplum içinde aktif bir rol almalarını desteklediği öğrenildi.