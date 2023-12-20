Tatilcilerin vazgeçilmez yeri olan Ayvalık hem plajları hem de gezilecek yerleri ile gözde destinasyonlardan biridir. Plajları, koyları, şirin mekanları ve daracık sokakları ile Ayvalık tatil için oldukça uygun bir yerdir. Yerli ve yabancı turistlerin çok fazla olduğu bu yerde yemekleri de oldukça güzeldir. Sadece Ayvalık tostu ile değil yöresel ve dünya yemekleride bulunmaktadır. Gezmeye ve yemeğe doyamayacağınız Ayvalık’ta ne yenir diye merak ediyorsanız sizler için cevapladık.

Ayvalık’ın En İyi Restoranları

Her bir köşesinde farklı lezzetler bulacağınız Ayvalık’ta mutlaka gitmeniz gereken lezzet durakları bulunmaktadı. Bu restoranları sizler için derledik. Deniz ürünlerinden zeytinyağlı yemeklere ,tostlarından yöresel yemeklerine çok fazla çeşit yemek bulabileceğiniz Ayvalık’a hayran kalacaksınız. Dilerseniz en iyi restoranlarına göz atalım.

Tik Mustafa’nın Yeri

Deniz ürünleri ile bilinen Tik Mustafa’nın Yeri, akşam yemeklerin vazgeçilmez mekanlarından biridir. Harika mezeleri ve enfes balıkları ile akşam yemeğiniz harika geçecek. Salaş bir yer olması ile birlikte mekan sizleri hayran bıraktıracak. Güleryüzlü personelleri ve servisleri ile Ayvalık’ta ne yenir diye düşünüp durmadan buraya gönül rahatlığı ile gidebilirsiniz.

Tik Mustafa’nın Yeri Adres : Fevzipaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Sok 1 Ara 1 No:6, Ayvalık/Balıkesir Tik Mustafa’nın Yeri Telefon : (0266) 312 38 30

Cafe Caramel

Ayvalık’ta gezip dolaştıktan sonra dinlenebileceğiniz ve harika tatlılar yiyebilieceğiniz bir mekan olan Cafe Caramel, adeta Paris’e gitmiş gibi hissettiren hoş bir yerdir. Antika eşyalar ile dekore edilmiş mekan sizleri kendine hayran bıraktıracak. Mavini tonların hakim olduğu kafe telefon galerinizi dolduracak. Yaz aylarında sizleri serinletecek dondurmaları ve tatlıları ile mutlaka gidilmesi gereken yerlerden biridir.

Cafe Caramel Adres : Fevzipaşa-vehbibey Mahallesi, Barbaros Cd. 9. Sk. No 18/A, Ayvalık/Balıkesir Cafe Caramel Telefon : 0535 307 20 01

Avşar Büfe

Ayvalık gidipte Ayvalık Tostu yemeden dönmek olmaz. Avşar Büfe Ayvalık tostunu sanat haline getirmiş bir mekandır. Lezzetli tostları ile birlikte öğle yemeğinizi burada yiyip harika vakitler geçirebilirsiniz. Taze sıkılmış meyve suları da bunaltıcı havalarda oldukça iyi gelmektedir. Burayı sadece anlatmak olmaz mutlaka gidip tadına bakmalısınız.

Avşar Büfe Adres : Hayrettinpaşa Mahallesi, Barbaros Cd. 11. Sk. Ayvalık/Balıkesir Avşar Büfe Telefon : (0266) 312 98 21

Leda Dondurma

Sıcak havalarda serinlemek için en ideal yer olan Leda Dondurma, farklı lezzetleri ile Ayvalık’ın kesinlikle gidilmesi gereken mekanlardan biridir. Yoğurtlu, sakızlı, karadut, kestane ve limonludan pek çok lezzet bulunmaktadır. Çok fazla sıra olduğundan erken saatlerde gitmekte fayda var. Ayvalık’ta ne yenir listesinin en güzel mekanlarından biri.

Leda Dondurma Adres : Küçükköy Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Bulvarı, No:2/1, Ayvalık/Balıkesir Leda Dondurma Telefon : Yok

Kahve Sapağı Lounge

Hoş sohbetler edip güzel vakit geçirebileceğiniz ve bunların yanı sıra kahve ile tatlı yiyebileceğiniz hoş bir mekan bulunmaktadır. Kahve Sapağı Lounge Ayvalık içerisinden dinlenip harika tatlılar yiyebileceğiniz bir yer. Uygun fiyatlı olması ile birlikte herkesin tercih edebileceği bir kafedir. Şirin arka bahçesi sayesinde harika fotoğraflar çekilebilirsiniz.

Kahve Sapağı Lounge Adres : Fevzipaşa-vehbibey Mahallesi, Ayvalık/Balıkesir Kahve Sapağı Lounge Telefon : 0554 853 44 59

Ayna Yeme İçme Oturma Yeri

Harika ve çok çeşitli lezzetlerin buluştuğu yer olan Ayna Yeme İçme Oturma Yeri, Ayvalık’ın popüler restoranlarından biridir. Akdeniz ve Ege mutfağının örneklerini bulabileceğiniz bu yerde menülerde rokalı karidesten, şaraplı armuta, kabaklı mezelerden zeytin yağlı yemeklere kadar çok seçenek vardır. Hoş vakit geçirip lezzetli yemek yemek istiyorsanız bu mekanı tercih edebilirsiniz.

Ayna Yeme İçme Oturma Yeri Adres : Namık Kemal Mahallesi, Çarşı Cd. Ayvalık/Balıkesir Ayna Yeme İçme Oturma Yeri Telefon : (0266) 327 27 25

Vino Şarap Evi

Şirin bir sokak içerisinde ve hoş ambiyansı ile Vino Şarap Evi, Ayvalık’ta kesinlikle gidilmesi gereken yerlerden biri. Fransız müzikleri ve enfes ev yapımı likörleri ile çok hoş bir mekan. Alkollü içecekler ile aranız iyise buranın içeceklerini mutlaka denemelisiniz. İçerisinde sıkılmadan oturup kütüphanesinde bulunan kitaplardan alıp okuyabilirsiniz.

Vino Şarap Evi Adres : Mithatpaşa Mahallesi, No:, Cumhuriyet Cd. No:8, Ayvalık/Balıkesir Vino Şarap Evi Telefon : (0266) 327 13 55

Tamam Meyhane

Harika mezeleri güleryüzlü personelleri ve muhteşem servisleri le Tamam Meyhane ismi gibi her şey tastamam. Uygun fiyatları ile gönül rahatlığı ile gidip harika bir akşam geçirebileceğiniz güzel mekanlardan biri. Ayrıca yemekleriyle de oldukça popüler bir mekandır. Ayvalık’ta ne yenir diyorsanız cevabımız buranın mezeleri olurdu.

Tamam Meyhane Adres : Hayrettinpaşa Mh. Barbaros Cd., 9. Sk. No:7, Ayvalık/Balıkesir Tamam Meyhane Telefon : 0546 545 10 10

Pino Cafe

Ayvalık’ta kahvaltı nerede yapılır diyorsanız cevabımız kesinlikle Pino Cafe olur. Sabah kahvaltıların vazgeçilmez yeri olan Pino, içinizi ısıtacak bir atmosfere sahip. Mekanın içerisinde ortada yer alan soba, pofuduk yastıkları ve mini kütüphanesi ile sıkılmadan saatlerce oturup yiyip içebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve aileniz ile gidebileceğiniz bu güzel yere uğramadan sakın Ayvalık’tan ayrılmayın.

Pino Cafe Adres : 13 Nisan Cad. No 27, 3.sokak, Ayvalık/Balıkesir Pino Cafe Telefon : (0266) 312 55 33

Emel’in Mutfağı

Ayvalık’ta lezzetli ev yemekleri yemek istiyorsanız lezzet durağınız kesinlikle Emel’in Mutfağı olmalıdır. Emel Hanım kendi elleri ile yaptığı enfes yemekleri sizleri hayran bıraktıracak. Hoş mekanı ile lezzetli yemeklerinizi yerken güzel sohbetler edebilirsiniz.