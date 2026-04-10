Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanılan törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcılığı görevini Mehmet Fatih Acemoğlu, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Alpay Atıcı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kaan İbrik, daire amirleri, gaziler, polis mensupları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, şehit aileleri, muhtarlar, emekli polis mensuplarıyla kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törenin ardından Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Polis Karakolu ziyaret edildi.

Burada açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Kuruluş yıldönümü ve aynı zamanda Polis Haftası'nı kutlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, 'Emniyet teşkilatımız, güç şartlarda 24 saat esasına göre ülkemizdeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlayan bir teşkilat. Aynı zamanda da bizlerin en büyük yardımcısıdırlar. Ben tüm polis teşkilatımızda görev yapanlara aileleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve esenlikler dilerken, Onlara mesleki alanda güç ve kuvvet diliyorum' dedi.

Akabinde de İlçe Kabristanı'na gidilerek şehit polisler için düzenlenen Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit'in seslendirdiği Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit polislerin kabirleri ziyaret edilerek, kabirlere karanfiller konuldu.