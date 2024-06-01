Ayvalık Meslek Yüksekokulunda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Onur Şen, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç akademik ve idari personel ile öğrencilerle aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende öğrenciler adına Burcu Aldemir bir konuşma yaptı.

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç de yaptığı konuşmada öğrencileri mezuniyetleri dolayısıyla tebrik etti.

Mezun olan öğrencileri kutlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise; öğretim elemanlarına ve öğrenci velilerine de öğrenciler üzerindeki emekleri için teşekkür etti.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’da törende yaptığı konuşma ile adeta kendi öğrencilik yıllarına gittiğini belirterek, mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

Kaymakam Yaman, Ayvalık MYO Müdürü Doç. Dr. Dinç ve öğrenciler adına Burcu Aldemir’in mezuniyet pastasını kesmesinin ardından tören; dereceye giren öğrenciler ile mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından, keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.